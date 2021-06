Wassenberg : Fußballcamp beim 1. FC Wassenberg-Orsbeck

Professionelle Trainer lassen den Fußball-Nachwuchs an ihrem Wissen teilhaben. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Professionelle Trainer deutscher und niederländischer Clubs zeigen den sechs- bis 13-jährigen Teilnehmern Tricks und Kniffe. Die Anmeldung läuft.

In der zweiten Woche der Sommerferien reist das Trainerteam, bestehend aus professionellen Trainern aus den Nachwuchsleistungszentren deutscher und niederländischer Profi-Clubs, ausgewählten Ex-Profis, aktuellen Profifußballern sowie DFB-Stützpunkttrainern zum 1. FC Wassenberg Orsbeck. Die Trainingseinheiten finden von 10 bis 15.30 Uhr statt. Die sechs- bis 13-jährigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen trainieren in Gruppen. In den Pausen gibt es isotonische Getränke, frisches Obst und sportlergerechtes Mittagessen.