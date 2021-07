CDU Kreis Viersen : Zwist um Landtagskandidatur

Simone Gartz aus Viersen-Dülken will für die CDU in den Landtag Foto: Nadine Fischer

Dülken Die Dülkener Ortsbürgermeisterin Simone Gartz will für die CDU für den Landtag kandidieren. Unterstützung erhält sie von der Frauen-Union im Kreis Viersen. Es gehe darum, die „Herrenkultur“ in der CDU zu durchbrechen. Im Ostkreis wird das sehr kritisch gesehen.

Die langjährige Dülkener Ratsfrau Simone Gartz will bei der Landtagswahl im kommenden Jahr als Direktkandidatin für die CDU antreten. Das teilte die Rechtsanwältin am Mittwoch mit. „Ich engagiere mich seit zwölf Jahren in der Kommunalpolitik, habe die Erfahrung von 14 Jahren Arbeit als Juristin und fühle mich bereit, die Menschen aus dem Kreis Viersen im Landtag zu vertreten“, sagte Gartz. Der Vorstand der Frauen-Union im Kreis Viersen unterstützt ihre Kandidatur einstimmig.