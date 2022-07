Vorfälle in Viersen : Brandursache nach Wohnungsbränden in Viersen ermittelt

Die Polizei hatte nach zwei Wohnungsbränden in Viersen ermittelt Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Nach einem Wohnungsbrand in der Nacht zu Sonntag an der Straße Am Lützenberg in Viersen hat die Polizei nun die Brandursache bekanntgegeben.

„Die Ermittlungen ergaben, dass die Brandursache ein am Strom angeschlossener Laptop war“, berichtete eine Polizeisprecherin. „Ein Tisch, ein Stuhl und der Laptop wurden beschädigt. Weitere Sachschäden entstanden nicht.“ Der Bewohner war zur Brandzeit nicht zu Hause.

Verbranntes Essen hat der Polizeisprecherin zufolge am Sonntagabend gegen 21.38 Uhr in einer Wohnung an der Hardter Straße zu einem weiteren Einsatz geführt. „Der 39-jährige Nachbar des dort wohnenden Ehepaars hörte Rauchmelder aus dessen Wohnung. Der Viersener trat daraufhin die Wohnungstüre des Ehepaares ein, da diese auf Klingeln nicht reagierten“, teilte die Sprecherin mit. „Die 60-jährige Frau und der 67-jährige Mann wurden durch den Nachbarn nach draußen begleitet und mit einem Rettungswagen ins nahe gelegene Krankenhaus gebracht.“

Die Feuerwehr habe den Brand vollständig gelöscht, es sei zu keinem Gebäudeschaden gekommen.

