Corona im Kreis Viersen : Zwei weitere Infektionen mit Corona-Mutation

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen sind am Wochenende zwei weitere Menschen gemeldet worden, bei denen eine Mutation des Coronavirus nachgewiesen wurde. In beiden Fällen handele es sich um die englische Variante B.1.1.7.

Die Mutation wurde bei einem Mann aus Viersen nachgewiesen. Es handelt sich um einen Zufallsbefund angesichts der von den Laboren vorgenommenen Stichproben mittels Ganzgenom-Sequenzierung. „Bei ihm ist bislang kein epidemiologischer Zusammenhang zu einer positiv getesteten Person erkennbar“, teilte der Kreis Viersen mit. Fünf Kontaktpersonen des Mannes befinden sich in Quarantäne. Die Ermittlungen dauern an. Ein positiver Typisierungsbefund liegt auch bei einer Kontaktperson des am 1. Februar bekannt gewordenen Falls vor, teilte eine Sprecherin des Kreises mit. Die Frau aus Willich sei zum Zeitpunkt der Testung bereits in Quarantäne gewesen und habe daher keine weiteren Kontaktpersonen.