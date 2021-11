Pandemie im Kreis Viersen : Zwei weitere Corona-Tote — Inzidenz bei 258,3

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen stieg am Montag auf einen neuen Rekordwert. In den Krankenhäusern ist nur noch ein Intensivbett frei.

Im Kreis Viersen sind zwei weitere Covid-19-Patienten gestorben. Wie das Kreisgesundheitsamt am Montag mitteilte, handelt es sich um einen 60-jährigen Mann aus Viersen und um eine 72-jährige Kempenerin. Seit Samstag wurden 328 Neuinfektionen registriert, darunter fünf an Schulen im Westkreis Die Zahl der aktuell Infizierten stieg um 9,5 Prozent auf 1.211 Einwohner. Dramatisch ist die Lage in den Kliniken im Kreis Viersen. Dort werden 22 Covid-Patienten stationär behandelt, zwei mehr als am Freitag. Am Montagnachmittag war nur noch eins der 34 Intensivbetten frei. Zwei Patienten werden wegen der Schwere ihrer Erkrankung auf der Intensivstation behandelt, einer muss invasiv beatmet werden.