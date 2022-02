Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Zwei weitere Todesfälle, fast 590 Neuinfektionen

Eine 79-jährige Viersenerin und eine 87-jährige Grefratherin verstarben an den Folgen ihrer Corona-Infektion. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen Eine 79-jährige Frau aus Viersen und eine 87-jährige Frau aus Grefrath sind an den Folgen ihrer Corona-Infektion verstorben. Das teilte der Kreis am Mittwoch mit. Das Kreisgesundheitsamt registrierte 589 Neuinfektionen — das sind 362 mehr als am Dienstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Gesamtzahl der infektiösen Einwohner im Kreis Viersen nennt der Kreis seit Montag nicht mehr; die Daten seien mit einer zu großen Unsicherheit behaftet.

Aktuell werden 32 infizierte Menschen stationär in den Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt. Das sind zehn weniger als am Vortag. Fünf Covid-19-Patienten (+1) liegen auf der Intensivstation, zwei von ihnen müssen beatmet werden.