Corona im Kreis Viersen : Zwei weitere Todesfälle, mehr als 1100 Infizierte

Kreis Viersen Zwei weitere Menschen sind im Kreis Viersen an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilte, handelte es sich um eine 92-jährige Frau aus Nettetal und einen 85-jährigen Grefrather.

Insgesamt 116 Neuinfektionen registrierte das Gesundheitsamt am Freitag, acht mehr als am Donnerstag. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg um 69 auf 1106 Einwohner. 15 Neuinfektionen wurden an Schulen und Kindergärten festgestellt, darunter je eine im Berufskolleg Viersen, dem Werner-Jaeger-Gymnasium in Nettetal und dem Familienzentrum Sternenland in Brüggen.