Corona-Krise im Kreis Viersen : Zwei weitere Corona-Fälle im Kreis Viersen bestätigt

Dem Kreis Viersen sind am Freitagmorgen zwei weitere Fälle einer Corona-Infektion gemeldet worden. Das teilte ein Sprecher des Kreises am Mittag mit. Aktuell sind im Kreis Viersen seit Ausbruch der Pandemie 511 Fälle einer Infektion bekannt geworden. Derzeit infiziert sind 287 Menschen, als genesen gelten 202 Personen. Insgesamt sind bislang 22 Menschen mit einer Corona-Infektion im Kreis Viersen verstorben. In Krankenhäusern befinden sich im Augenblick 21 Personen. 385 Menschen gelten als Kontaktpersonen und sind derzeit in häuslicher Isolierung.