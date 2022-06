Vorfall in Niederkrüchten : Unfall auf der Autobahn 52

Niederkrüchten In der Ausfahrt Niederkrüchten an der Autobahn 52 sind gestern ein Pkw und ein Lkw zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden verletzt.

Zwei Menschen sind bei einem Unfall am Dienstag um 14 Uhr an der A 52 auf der Ausfahrt Niederkrüchten in Richtung Roermond verletzt worden. Wie die Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal mitteilt, konnten die Fahrer den Pkw und den Lkw nach dem Unfall selbst verlassen. Rettungskräfte behandelten sie, bevor sie per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht wurden. Der Löschzug Waldniel, der mit 18 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, sicherte die Unfallstelle ab, streute Öl und Kraftstoffe ab und half bei der Bergung der Unfallfahrzeuge. Die Autobahnpolizei leitete den Verkehr um.