Unfall in Viersen : Radlerin übersieht Rollerfahrer

Dülken Eine Radlerin wollte von der Viersener Straße in Dülken in die Sternstraße abbiegen. Dabei sah sie einen 71-jährigen Rollerfahrer zu spät, es kam zum Zusammenstoß. Beide wurden bei dem Unfall verletzt.

Eine 47-jährige Radlerin und ein 71-jähriger Rollerfahrer sind am Donnerstag bei einem Zusammenstoß auf einer Kreuzung in Dülken leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr die Dülkenerin mit dem Rad gegen 11.15 Uhr auf der Viersener Straße in Richtung Marktstraße. An einer Kreuzung bog sie nach links in die Sternstraße ab, kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem 71-jährigen Rollerfahrer aus Dülken. Laut Polizei war zeitgleich gegenüber ein Kleintransporter ebenfalls von der Viersener Straße in die Sternstraße abgebogen –