Kultur in Schwalmtal : Zwei spannende Lesungen und ein Lese-Konzert

Kultur in Schwalmtal

Schwalmtal Nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie macht Buchhändlerin Usch Freitag nun wieder mit dem „Literarischen November“ weiter. Drei Veranstaltungen hat sie geplant.

