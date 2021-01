Unfälle in Viersen : Zwei Radfahrer werden bei zwei Unfällen verletzt

Eine 62 Jahre alte Frau aus Willich und ein 32-jähriger Viersener sind am Dienstag in Viersen bei Unfällen verletzt worden (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Beide Unfälle ereigneten sich am Dienstag, einer in Viersen, einer in Dülken. In einem Fall bittet die Polizei noch um Zeugenhinweise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei zwei Verkehrsunfällen am Dienstag im Stadtgebiet sind Radfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich einer der Unfälle gegen 6.30 Uhr. Ein 32-jähriger Radfahrer aus Viersen war auf dem Radweg der Dülkener Straße von Dülken unterwegs in Richtung Viersen.

Ein 49-jähriger Niederländer, der auf der Autobahn aus Richtung Venlo an der Ausfahrt Viersen nach links in Richtung Dülken abbog, missachtete offenbar die Vorfahrt des 32-Jährigen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt noch zum Unfallhergang und bittet Zeugen, sich unter Telefon 02162 3770 zu melden.

Bei dem zweiten Unfall gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung Gladbacher Straße/Gereonsplatz in Viersen wurde eine 62-jährige Radlerin aus Willich verletzt. Ein 60-jähriger Autofahrer hatte sie beim Abbiegen von der Gladbacher Straße nach rechts auf den Gereonsplatz touchiert. Sie stürzte und verletzte sich dabei. Auch sie wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

(naf)