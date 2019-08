Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : Zwei Promille: Mann in Waldniel gestoppt

Schwalmtal Der alkoholisierte Mann durfte nicht weiterfahren. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.

Nur kurz ist die Autofahrt eines betrunkenen Mannes vom Parkplatz des Lidl-Marktes an der Roermonder Straße 7 in Schwalmtal-Waldniel am Mittwoch um 18.50 Uhr gewesen: Ein Zeuge meldete der Polizei, dass sich der augenscheinlich Betrunkene in seinen Wagen setzte und ihn mit Mühe startete. Die Polizei hielt das Auto nach kurzer Zeit an. Ein Alkoholtest zeigte bei dem Mann einen Wert von zwei Promille an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher.