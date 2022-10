Wirtschaft im Kreis Viersen : Zwei Projekte aus dem Westkreis bei der Expo Real

Am Niederrhein-Messestand bei der Expo Real in München: WFG-Geschäftsführer Thomas Jablonski, Landrat Andreas Coenen und der Geschäftsführer der Standort Niederrhein GmbH, Bertram Gaiser (v.l.). Foto: WFG

Kreis Viersen Bei der wichtigsten Gewerbeimmobilien-Messe sind die Städte Viersen und Nettetal mit zwei Gewerbegebieten vertreten. Und Landrat Andreas Coenen erklärte: „Wir wollen Modellregion für nachhaltiges Bauen werden.“

Sie gilt als die wichtigste internationale Gewerbeimmobilien-Messe Europas — am Dienstag startete die „Expo Real“ in München. Am Stand der Standort Niederrhein GmbH befinden sich auch zwei Projekte aus dem Westkreis. Neu ist auch ein Gewerbeflächenportal für den Niederrhein. Hat ein Investor ein geeignetes Grundstück gefunden, kann eine Datei mit Katasterdaten, Karten, Fotos und Links heruntergeladen werden.