Widerstand gegen Einsatzkräfte Zwei Polizistinnen im Einsatz verletzt

In der Nacht zu Sonntag, gegen 1 Uhr, gerieten eine größere Personengruppe und Sicherheitspersonal vor einem Ladenlokal an der Butzenstraße in Tönisvorst-Vorst aneinander. Die Einsatzkräfte hätten gegen die Personengruppe Platzverweise ausgesprochen. „An diese hielten sich zwei Männer, ein 52-jähriger Grefrather sowie ein 28-jähriger Nettetaler, nicht. Beide verhielten sich zunehmend aggressiv und schlugen zeitweise unkontrolliert in Richtung der Einsatzteams.“ Das Pfefferspray wurde zunächst angekündigt und anschließend genutzt. „Beide Männer mussten gefesselt und zur Polizeiwache Viersen gefahren werden.“