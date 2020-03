Corona im Kreis Viersen : Zwei Polizistinnen an Covid-19 erkrankt

Eine der Polizistinnen arbeitete in der Viersener Polizeiwache. Beide Beamtinnen sind nun in häuslicher Isolation - ebenso wie mehr als ein Dutzend Kollegen. Foto: Martin Röse

Sie hatten sich bei einer Karnevalssitzung angesteckt. Mehr als ein Dutzend Beamte der Kreispolizeibehörde befinden sich nun in häuslicher Isolation. Der Landrat beruhigte: „Die Sicherheit der Bürger im Kreis Viersen ist gewährleistet.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Zwei Beamtinnen der Kreispolizei Viersen sind am Samstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Der Kreis Viersen hatte eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion von Sonntagmittag nicht beantwortet und auf die Vorbereitung einer Pressemitteilung verwiesen. In der bestätigte der Kreis dann um 16.13 Uhr die Information unserer Redaktion.

Die Kreispolizeibehörde habe am Samstagabend in enger Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt und dem Krisenstab des Kreises Viersen die ersten vorsorglichen Maßnahmen getroffen, berichtete Polizeisprecher Wolfgang Goertz. Alle Mitarbeiter, die in Kontakt mit den Beamtinnen standen, seien informiert. „Vorsorglich bleiben mehrere Mitarbeitende in häuslicher Isolation.“ Um wie viele Polizisten es sich handelt, dazu machte der Polizeisprecher auf Nachfrage keine Angaben. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich um mehr als ein Dutzend Beamte.

Die beiden Beamtinnen, die zwar bei der Kreispolizei arbeiten, hatten eine Karnevalssitzung in Geilenkirchen besucht und waren dort in Kontakt mit einer erkrankten Person gekommen. Sie zeigen nach Auskunft der Polizei derzeit keine Krankheitssymptome und befinden sich in häuslicher Isolation. „Wir nehmen die Lage ernst, aber es besteht derzeit kein Grund zur Besorgnis“, sagte der Abteilungsleiter der Polizei, Manfred Krüchten.

Auch am Sonntag tagte der Krisenstab des Kreises in der Rettungswache an der Gerberstraße in Viersen. Foto: Günter Jungmann

Vom Kreisgesundheitsamt werden aktuell elf Personen betreut, die von ihren Arbeitgebern – zwei Krankenhäusern in Mönchengladbach – gebeten worden sind, zu Hause zu bleiben, bis geklärt ist, ob sie mit dem Virus infiziert sind. Alle seien darüber informiert, wie sie sich zu verhalten haben und welche Symptome auf eine Infektion hindeuten.

Zu den elf Personen gehören auch drei, die in der vergangenen Woche Kontakt mit einem Covid-19-Kranken hatten. Das bestätigte eine Sprecherin des Kreises unserer Redaktion. Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen erkundige sich täglich nach dem Gesundheitszustand, so die Sprecherin. „In einem Fall konnte eine Infektion bereits ausgeschlossen werden.“

Landrat Andreas Coenen (CDU) kündigte an, sich am Nachmittag mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung wenden zu wollen. Er betonte: „Die Sicherheit der Bürger im Kreis Viersen ist nach wie vor gewährleistet.“ Eine der beiden betroffenen Polizistinnen arbeitete in der Hauptwache in Viersen, die andere nach Informationen unserer Redaktion im Verkehrskommissariat in Viersen-Dülken. Die Polizei wollte eigentlich am Montag den Startschuss einer Kampagne für mehr Sicherheit für Radfahrer geben. Die Kampagne beschäftigt sich mit der Nutzung von Smartphones beim Fahrradfahren und soll sich vorrangig an Jugendliche im Kreis Viersen richten. Die Auftaktveranstaltung wurde jedoch am Sonntag auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

„Wir sind darauf vorbereitet, dass hier im Kreis begründete Verdachtsfälle und bestätigte Fälle auftreten“, erklärte Landrat Coenen. „Unter anderem stehen wir in ständigem Kontakt mit Krankenhäusern im Kreis und im Umland sowie der niedergelassenen Ärzteschaft.“ Die Lage werde rund um die Uhr von Mitarbeitern des Krisenstabs beobachtet und analysiert. Am Sonntag sei die Lage ruhig. „Ich freue mich, dass bisher alle Menschen, die Kontakt mit Infizierten hatten, so besonnen und verantwortungsvoll reagiert haben“, sagte der Landrat. „Wir wollen weiterhin alles tun, was geboten ist und gleichzeitig die Ruhe bewahren.“