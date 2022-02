Gastronomie in Schwalmtal : Zwei neue Chefs für Traditions-Pizzeria

Bashkim (l.) und Arsim Xhemajli haben das Lokal übernommen. Foto: fsch

Schwalmtal An der St.-Michael-Straße in Schwalmtal-Waldniel wird weiter Pizza gebacken. Was die Inhaber der neuen „Pizzeria Fratelli“ planen.

Das gastronomische Angebot in Schwalmtal-Waldniel soll weiter wachsen, insbesondere in der Mittagszeit. Dazu wollen die beiden Brüder Bashkim Xhemaili (49) und Arsim Xhemajli beitragen. Sie haben an der St.-Michael-Straße in Waldniel eine neue Pizzeria eröffnet; zuvor war dort „Jimmy‘s Pizzeria“.

Seit rund acht Wochen führen die beiden die Pizzeria im Herzen von Waldniel und bieten dort unterschiedliche Gerichte an. Auf einen Hauch Italien weist auch der Name „Pizzeria Fratelli“ hin. „,Fratelli‘ ist italienisch und bedeutet übersetzt Brüder. Das passt natürlich gut zu uns und so war der Name für unser Lokal gefunden“, berichtet Inhaber Bashkim Xhemaili.

Auf der Speisekarte gibt es unter anderem Pizza, Pasta und Baguettes, aber durchaus auch überraschende Gerichte, wie etwa süße Pizza-Varianten mit Nutella oder Marshmallows. Von der Lage des Lokals erhoffen sich die Krefelder einen guten Zulauf an Kunden: „Wir haben lange nach einem passenden Standort gesucht und sind dann auf dieses Lokal gestoßen. Uns hat die Gegend gefallen“, sagt der 49-Jährige. „Und da ich früher im Kreis Viersen gearbeitet habe, kenne ich mich hier gut aus.“ In der Gastronomie-Branche sei Xhemaili ein alter Hase, habe bereits viel Erfahrung gesammelt: „Ich habe 25 Jahre als Oberkellner gearbeitet und bereits zwei Pizzerien geführt.“

Sein Bruder Arsim ist Koch und so sind die Aufgaben in der Pizzeria klar aufgeteilt: „Mein Bruder kocht und ich übernehme die restlichen Aufgaben. Das ist die perfekte Aufteilung“, meint Xhemaili.

Bisher sei er mit dem Kundenzuspruch zufrieden: „Die Resonanz ist sehr, sehr positiv. Das freut uns natürlich“, sagt der Inhaber. Aktuell liegt das Hauptaugenmerk wegen der Corona-Pandemie auf dem Außer-Haus-Geschäft. Doch dabei solle es nicht bleiben: „Später möchten wir einen Mittagstisch für unsere Gäste anbieten. Und wenn die Corona-Regelungen gelockert werden, auch den Fokus auf die Bewirtung in der Pizzeria legen“, kündigen die beiden Brüder an.

Auch Agim Osman, der zuvor die Pizzeria als „Jimmy‘s Pizzeria“ führte, will weiter Gastgeber in Waldniel bleiben. Für den 1. März plant er die Eröffnung von „Jimmy‘s Burgers“: Im früheren Lokal „Orphelino“ an der Marktstraße will er Varianten von Burgern und Fried Chicken anbieten.

Info „Pizzeria Fratelli“, St.-Michael-Straße 5. Geöffnet montags bis donnerstags von 12 bis 21.30 Uhr, freitags: 12 bis 22 Uhr, samstags: 15 bis 22 Uhr und sonntags von 15 bis 21.30 Uhr.

