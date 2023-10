Unfall in Viersen-Dülken Zwei Menschen bei Zusammenstoß verletzt

Zwei Menschen sind bei einem Zusammenstoß am Montag gegen 13:45 Uhr auf der Heiligenstraße in Dülken verletzt worden. Eine Schwalmtalerin (28) fuhr laut Polizei mit ihrem Auto von einem Grundstück auf die Heiligenstraße und stieß mit dem Wagen eines Vierseners (41) zusammen, der in Richtung Arnoldstraße unterwegs war. Beide wurden leicht verletzt und kamen per Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbaren Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte den Unfallort teilweise für die Unfallaufnahme.