Frau aus Viersen unter den Opfern : Zwei Menschen sterben bei Unfall

Viersen/Brüggen/Geldern Vier weitere Fahrzeuginsassen wurden bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt, darunter auch ein achtjähriges Kind aus Viersen.

Der Tod kam am ersten Weihnachtsfeiertag: Bei einem schweren Verkehrsunfall sind auf einer Landstraße in Straelen eine Frau aus Viersen und ein Mann aus Krefeld getötet worden. Vier weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen. Unter den Schwerverletzten befindet sich auch ein achtjähriges Kind aus Viersen.

Wie ein Sprecher der Polizei Kleve mitteilte, war es am 25. Dezember gegen 17 Uhr auf der Leuther Landstraße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen: Ein 41-jähriger Audi-Fahrer aus Brüggen kam laut Polizei aus bisher nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Skoda Roomster eines 50-jährigen Mannes aus Viersen. Der Minivan war mit insgesamt fünf Personen besetzt. Den Helfern am Unfallort bot sich ein schreckliches Bild: Durch die Wucht des Aufpralls waren beide Fahrzeuge im Frontbereich stark deformiert. Durch die zersprungene Scheibe leuchtende eine Lichterkette in Sternform.