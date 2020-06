Zusammenstoß auf der Kreuzung : Zwei Verletzte bei Unfall in Viersen

Am Mittwoch kam es gegen 11.20 Uhr zu einem Unfall auf der Kreuzung Dülkener Straße / Aachener Weg in Viersen. Foto: Polizei Viersen

Viersen Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Viersen sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Ein 83-Jähriger aus Mönchengladbach wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, eine 27-jährige Viersenerin kam mit leichten Verletzungen ins Hospital.

Bei einem Unfall in Viersen sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein Mönchengladbacher (83) mit seinem Auto über den Aachener Weg. Er kam aus Richtung Wasserwerk und bog an der Kreuzung nach links in Richtung Dülken ab.