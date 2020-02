Vorfall in Schwalmtal-Amern : Schlagstock und Drogen gefunden

Schwalmtal Ein 19-jähriger wollte bei einer Polizeikontrolle fliehen. Nicht ohne Grund.

Mit einem Schlagstock in der Tasche ist ein 19-jähriger Mann aus Schwalmtal-Amern bei einer Polizeikontrolle aufgefallen. Laut Angaben der Polizei wollte er fliehen und verhindern, dass Polizisten ihn durchsuchen. Der Grund: Laut Polizei hatte er eine kleine Menge Marihuana dabei. Auch sein Begleiter, ein 20-jähriger Mann aus Schwalmtal-Amern, hatte eine geringe Menge Marihuana bei sich. Am Montag gegen 13.50 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung an der Friedhofstraße in Schwalmtal-Amern die beiden jungen Männer. Der 19-Jährige wollte sich der Kontrolle entziehen, die Polizisten verhinderten dies. Dabei wurden der 19-Jährige und ein Polizeibeamter (51) leicht verletzt. Gegen die kontrollierten Männer werden jetzt Strafanzeigen erstattet.