Gefährliche Körperverletzungen in Viersen : Zwei Männer bei Übergriffen in Viersen schwer verletzt

Viersen Ein 27-jähriger liegt mit Stichverletzungen im Krankenhaus. Ein 30-Jähriger wurde durch Fußtritte schwer verletzt – als er eine Streiterei schlichten wollte. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein 27-jähriger und ein 30-jähriger Viersener sind am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag bei zwei Übergriffen in Viersen so schwer verletzt worden, dass sie stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Polizei sucht zu beiden Vorfällen Zeugen.

Schwer verletzt wurde auch ein 30-jähriger Mann, als er am Mittwochabend eine Streiterei auf der Straße schlichten wollte. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei klingelten am Mittwoch gegen 19.10 Uhr drei Männer an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hardter Straße in Nähe der Einmündung Kreuzstraße. Sie verlangten, einen 20-jährigen Hausbewohner zu sprechen, der sich auf die Straße begab. Dort kam es zwischen den Männern zu einem lautstarken Wortgefecht. Um den Streit zu schlichten, schaltete sich der 30-jährige Viersener ein und wurde dabei sofort von dem Trio attackiert, zu Boden gebracht und mehrfach getreten. Danach flüchteten die drei Männer in einem dunklen Auto in unbekannte Richtung. Der 30-jährige erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Hausbewohner gibt an, die Tatverdächtigen nur flüchtig zu kennen. Namen oder weitere Hinweise auf die Identität gab er nicht an. Es soll sich bei dem flüchtigen Trio um drei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gehandelt haben. Die Männer trugen Turnschuhe.