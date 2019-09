Prozess wegen Verabredung zum Mord : Verteidiger beantragt neues psychiatrisches Gutachten

Am 24. September wird der Prozess am Landgericht Mönchengladbach fortgesetzt. Foto: dpa/Marius Becker

Die Vorwürfe sind enorm: Zwei Viersener sollen einen Bekannten in der Wohnung des einen Angeklagten angekettet und misshandelt haben. Nach dem Versuch, Geld von seiner Familie zu erpressen, soll der Plan laut Staatsanwaltschaft gewesen sein, diesen Mann später zu töten.

Im Prozess wegen Beteiligung an einem Mordversuch, erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung hat der Staatsanwalt am Montag weiteres Aktenmaterial an die Kammer am Landgericht Mönchengladbach übergeben. Es enthielt das Ergebnis weiterer polizeilicher Ermittlungen zu 1400 ausgetauschten Whats-App-Nachrichten der drei Angeklagten. Zudem machte ein Angeklagter aus Mönchengladbach Angaben zu seiner Person. Zwei weitere Männer behalten sich weiter vor, eventuell später auszusagen.