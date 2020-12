Klimaschutzpreis 2020 in Schwalmtal vergeben : Zwei Klimaschutzprojekte in Schwalmtal ausgezeichnet

Schwalmtal Der Kindergarten Schier und Obstwiesenfreunden erhalten den Klimaschutzpreis für ihren Einsatz. Doch das Interesse an der Auszeichnung ist gering.

Diese beiden einzigen Bewerber wurden jetzt ausgezeichnet. Der Bewegungskindergarten Schier sicherte sich den ersten Platz und kann sich über ein Preisgeld in Höhe von 600 Euro freuen. Mit unterschiedlichen Projekten haben die Kinder mehr über den bewussten Umgang mit Verpackungsmaterial erfahren. Auch die Eltern waren bei den Aktionen miteinbezogen. Eine Idee: Sie sollen ihren Kindern keine kleinteilig verpackten Lebensmittel mehr mitgeben. Ebenfalls auszeichnungswürdig: die Teilnahme des Kindergartens an der jährlichen Müllsammelaktion „Schwalmtal räumt auf“.

Die Obstwiesenfreunde Schwalmtal können sich über Platz zwei und 400 Euro freuen Für sie ist es die bereits zweite Auszeichnung: 2015 erhielten sie den damals noch von RWE ausgelobten Klimaschutzpreis. Paul Schinken hat gerade die Leitung der Gruppe übernommen, die Paul Derix vor elf Jahren gegründet hat. Die Obstwiesenfreunde haben dafür gesorgt, dass 260 Bäume mit mehr als 80 verschiedenen Obstsorten in ganz Schwalmtal gepflanzt wurden. Die Kosten für die Bäume trägt die Gemeinde, die Gruppe kümmert sich um die Baumpflege. Der Vorteil für die Bürger: Kostenfrei können sie etwa Äpfel, Birnen oder Mispeln pflücken. So werden alte schützenswerte Obstsorten erhalten, auch das Klima wird geschützt. „Die Obstwiesen laden zum Verweilen in der Natur ein und steigern auch die Attraktivität von Neubaugebieten“, sagt Obstwiesenfreunde-Gründer Derix. Das Preisgeld wird in das Projekt investiert.