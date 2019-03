Vorfall in Viersen: Trickdiebe bestehlen Seniorin im Buchladen

Viersen Die Geldbörse der 86-Jährigen lag im Rollator.

Eine 86-Jährige ist am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Mayerschen Buchhandlung an der Hauptstraße in Viersen bestohlen worden. Eine Frau befragte sie zu einem Buch und ging dann mit einer zweiten Frau hinaus. Die Seniorin bemerkte kurz darauf, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrem Rollator lag. Beide Frauen beschrieb sie als 18 bis 20 Jahre alt und dunkelhaarig. Hinweise: Ruf 02162 3770.