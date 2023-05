Neues Team im SPD-Ortsverein Brüggen Zwei Frauen führen jetzt die SPD in Brüggen

Der langjährige Vorsitzende Georg Rumi (76) hat „aus Altersgründen“ nicht erneut für den Vorsitz kandidiert. Dies sei ein großer Schritt für ihn gewesen, sagte er nach der Versammlung. Rumi ist tief verwurzelt in der Sozialdemokratie: Er wurde bei den Jusos aktiv, dann deren Vorsitzender. 1975 saß er zum ersten Mal für die SPD im Brüggener Gemeinderat. Im Ortsverein übernahm er Vorstandsaufgaben: zunächst als Schriftführer, stellvertretender Vorsitzender, und in den 1980er Jahren erstmals als Vorsitzender. Dies war der 76-Jährige auch in den vergangenen zehn Jahren. Rumis bisheriger Stellvertreter Falk Rosowski verzichtete ebenfalls auf eine erneute Kandidatur.