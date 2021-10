Kommunalpolitik in Niederkrüchten : Zwei Frauen führen die Bündnisgrünen in Niederkrüchten

Niederkrüchten Susanne Zilz-Rombey und Anja Degenhardt sind einstimmig als neue Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen gewählt worden. Für Grünen-Mitgründerin Marinanne Lipp war es ein Abschied.

Die Bündnisgrünen in Niederkrüchten verzeichnen einen Zuwachs bei den Mitgliedern: Aktuell sind es 46. Nach eigenen Angaben seien sie im Kreis Viersen, prozentual auf die Einwohnerzahl bezogen, der stärkste grüne Ortsverband. Auch mit dem Ergebnis der Kommunalwahl mit 28 Prozent in Niederkrüchten sei man zufrieden, liege man damit deutlich über den Durchschnitt von 20 Prozent. Verglichen mit 2014 konnte man das Ergebnis mehr als verdoppeln, die Grünen sind nach der CDU die zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat, holten drei Wahlkreise direkt. Auch ihr Bürgermeisterkandidat Dirk Zilz erreichte aus dem Stand 40,9 Prozent, Amtsinhaber Kalle Wassong (parteilos) kam auf 60 Prozent.

Am Ende der Mitgliederversammlung bedankt sich Anja Degenhardt mit einem Blumenstrauß bei Marianne Lipp für deren jahrzehntelanges politisches Engagement in Niederkrüchten. Sie hatte 2020 ihren Rückzug aus der aktiven Politik in Niederkrüchten und im Kreis Viersen erklärt. Marianne Lipp, Jahrgang 1942, gehört zu den Gründungsmitgliedern des Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen in Niederkrüchten: Sie begann dort Ende der 1980er Jahre ihr Engagement; zuvor gehörte sie zum Verein „Aktionsgemeinschaft Fluglärm Niederkrüchten“.

Lipp war nicht nur die erste weibliche Fraktionsvorsitzende im Niederkrüchtener Gemeinderat, sie führte die Grünen auch im Kreistag und gehörte im Kreisverband zum jeweiligen Sprecher-Duo. Als gebürtige Niederländerin konnte sie sich erst nach der Ausweitung des passiven Wahlrechts im Jahr 1999 sowohl in den Rat als auch in den Kreistag wählen lassen. Während der letzten Wahlzeit seit 2014 übernahm sie das Amt der dritten stellvertretenden Bürgermeisterin in Niederkrüchten und auch das der stellvertretenden Landrätin im Kreis Viersen; sie hat sich stets für zahlreiche soziale und umweltpolitische Themen eingesetzt, auch als Verbandsmitglied im sozialen Bereich. In Zukunft will sich Marianne Lipp nur noch als Mitglied im Ortsverein engagieren und überlässt einem neuen Team die Vorstandsarbeit.