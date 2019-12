Gesamtschule Brüggen : Zwei Ex-Fußballprofis machen Schüler fit

Die früheren Borussia-Spieler Marcel Witeczek und Michael Klinkert brachten den Spaß an Bewegung in die Gesamtschule.

Einmal gemeinsam mit echten Fußballprofis auf dem Platz – oder besser: in der Halle – stehen. Dieser Traum ging für die Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse der Gesamtschule Brüggen-Bracht jetzt zumindest teilweise in Erfüllung. Mit Marcel Witeczek, der insgesamt 410 Partien der ersten Bundesliga gespielt hat, davon 103 für Borussia Mönchengladbach, und Michael Klinkert, der 274-mal für die Borussia im Oberhaus auflief und 1995 mit ihr den DFB-Pokal gewann, besuchten gleich zwei ehemalige Fußballprofis die Gesamtschule. Mit insgesamt rund 90 Schülerinnen und Schülern, aufgeteilt in drei Gruppen, absolvierten sie den Workshop „Fit durch die Schule“, organisiert von der AOK-Krankenkasse.