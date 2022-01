Millionen-Investition in Brüggen : Entwürfe für neues Gerätehaus Bracht

Millionen-Investition in Brüggen

Für das Feuerwehrgerätehaus in bracht ist ein Neubau geplant. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Wie es mit dem geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Brüggen-Bracht weitergeht, ist ein Thema im Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Klima am Dienstag, 25. Januar, um 18.30 Uhr. Treffpunkt ist die Burggemeindehalle.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bracht ist ein Thema im Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Klima am Dienstag, 25. Januar, 18.30 Uhr, in der Burggemeindehalle. Die mit der Vorplanung beauftragte Schmitz Ingenieurgesellschaft wird dann zwei Vorentwürfe präsentieren. Die erste Kostenprognose der Verwaltung, die sie jetzt „keineswegs belastbar“ nennt, lag bei 2,5 Millionen Euro. In der Sitzungsvorlage, die im Rats-informationssystem veröffentlicht ist, werden 5,8 Millionen Euro als Grundlage für die Planung genannt.