Brüggen Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, sind Unbekannte in ein Haus an der Straße „Am Bruch“ in Brüggen eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie eine Tür auf; was sie gestohlen haben, steht noch nicht fest. Zur selben Zeit kam es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch in einen Bauwagen. Die Kripo ermittelt. Zeugen melden sich unter Ruf 02162 3770.