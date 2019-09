Brüggen/Niederkrüchten : Zwei Denkmäler im Grenzland offen

Im Café Bürgermeisteramt gibt es Kunst und Führungen. Foto: Daniela Buschkamp

In Niederkrüchten ist Haus Hansen, in Brüggen-Bracht ist das frühere Bürgermeisteramt und Gefängnis geöffnet. In beiden Häusern gibt es Ausstellungen.

„Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ heißt das Thema des „Tags des offenen Denkmals“ am Sonntag, 8. September. Im Grenzland sind zwei Gebäude geöffnet: Haus Hansen in Niederkrüchten sowie das frühere Bürgermeisteramt und Gefängnis in Brüggen-Bracht.

Das weiße Haus Hansen ist eines der ältesten Gebäude im Elmpter Ortszentrum, erbaut wurde es wohl um 1700. nachdem dieletzten besitzer ohne Nachkommen gestorben waren, wurde es Mitte der 1990er Jahre restauriert. Heute ist es Treffpunkt des Klängerclubs. Zum Tag des offenen Denkmals ist dort die Fotoausstellung der Gruppe Grenzland Fotografen zu sehen.

In Haus Hansen sind Fotos der Grenzland Fotografen zu sehen. Foto: Daniela Buschkamp

Das Gebäude des heutigen Cafés wurde in den Jahren 1826/27 auf den Grundmauern des maroden Rathauses errichtet. Es diente zunächst für die Gemeindeverwaltung und als Gefängnis. Immer wieder wurde es umgebaut. Die letzte größere Umbaumaßnahme fand im Jahr 2015/16 statt. Das Ziel: Das Objekt für eine neue Nutzung herzurichten. Zum Tag des offenen Denkmals ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Café-Chefin Silke Beckstedde führt bei ausreichendem Interesse durch das Haus. Sie erläutert signifikante Details und weist auf Spuren aus verschiedenen Nutzungsepochen hin. Zu sehen ist zudem die sechste Auflage der Kunstausstellung „Ans Licht gebracht 6.0“.