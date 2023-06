Neueröffnung in Viersen Das ist Viersens jüngste Eismanufaktur

In der Viersener Fußgängerzone hätte ich keine neue Eisdiele eröffnet, da gibt es genug. In Bockert aber nicht“, sagt Niklas David (29). Gemeinsam mit seinem Bruder Tobias (27) schließt er am Samstag, 3. Juni, eine Versorgungslücke im Südwesten von Alt-Viersen.