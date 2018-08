Zwar-Gruppe Brüggen: Gemeinsam gegen die Langeweile zwischen Arbeit und Ruhestand

Brüggen Die Zwar-Gruppe in Brüggen trifft sich alle 14 Tage, um Aktivitäten wie Walking oder Kegeln zu planen

Zwar steht für „zwischen Arbeit und Ruhestand“ und richtet sich an Menschen ab 50 Jahren. „Als ich Single war, suchte ich Kontakt“, sagt Ursula Feist, die von Anfang an dabei ist. Sie ist kultur- und sportinteressiert. „Von daher suchte ich Mitinteressierte und fand sie dann beim Basistreffen.“ Mit der Fahrradgruppe, die aus acht Personen besteht, ist sie jeden Sonntag ab 13 Uhr unterwegs. „Wir fahren 20 bis 30 Kilometer. Jeder kann sich mit Ideen einbringen. Wir orientieren uns mit dem Tempo am Schwächsten der Gruppe.“ Die 68-Jährige gehört auch zur Kulturgruppe. „Wir besuchen Ausstellungen, Konzerte oder gehen ins Kino.“ Feist betont: „Die Zwar-Gruppe ist keine Kontaktbörse, sondern eine Interessenbörse.“ Sie appelliert an Personen, die vielleicht bisher eine Schwellenangst hatten, sich der Gruppe anzuschließen: „Jeder sollte hier aktiv sein und sich auch selber einbringen für Dinge, die ihn besonders interessieren.“