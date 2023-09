Ungewöhnliches Projekt in Viersen Wie Zuschauer Theaterstück mitgestaltet haben

Vermutlich hatten sie bereits eine Ahnung von dem gehabt, was auf sie zukommen würden. Ottmar Nagel war als Gast einer der Kurzzeitschauspieler und auch Vertreter des Teams der Königsburg. Dieses hatte dem Forum-Theater von Louisa Kistemaker den Raum zur Verfügung gestellt. Nagel wandte sich an das Publikum und drückte seine Überraschung aus: Er habe nicht damit gerechnet, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sich so intensiv in das Geschehen einbringen würden.