47-Jähriger aus Viersen-Dülken Zurück aus der Spielsucht-Therapie

„Der erste Tag in Therapie war der schlimmste in meinem Leben“, sagt David H. aus Dülken — nach abgeschlossener Spielsuchttherapie in der Paracelsus-Wittekindklinik in Bad Essen. Als er vor fünf Wochen seine Wohnung verließ, um mit der Bahn nach Bad Essen zu fahren, sei er noch ein ganz anderer Mensch gewesen, berichtet der 47-Jährige. 30 Jahre lang war er süchtig nach Spielautomaten, Online-Casinos und Online-Poker.