Corona-Krise im Kreis Viersen : Zur Spritze in die Sakristei - Arzt impft seinen Kirchenchor

Schwalmtal 30 weitere Menschen gegen Corona geimpft: Das ist die Bilanz einer Impfaktion von Bernward Ostendarp, die an einem ungewöhnlichen Ort stattfand.

In einer Sakristei hat Bernward Ostendarp (53), Allgemeinmediziner aus Nettetal-Kaldenkirchen, bisher noch nie Patienten behandelt – bis Montag. Für diesem Tag hatte Ostendarp mit zwei freiwilligen Helferinnen eine Impfaktion an dem Ort organisiert, an dem er sonst mit seinem Kirchenchor St. Jakobus probt. 30 Menschen im Alter von 20 bis über 80 Jahre ließen sich dort die Schutzimpfung mit Biontech verabreichen. Nach 90 Minuten waren alle Impfdosen vergeben.

Sein Ziel sei es, so viele Menschen wie möglich zu impfen – in der Praxis, die er gemeinsam mit Barbara Steinhausen führt, oder eben auch in der Sakristei des Lüttelforster Gotteshauses. „Nur durch Impfen kriegen wir die Pandemie in den Griff“, meint der Allgemeinmediziner. Nachdem er erfahren hatte, dass einige der Chormitlieder noch keinen Termin für eine Booster-Impfung hatten, entschloss er sich, die Chormitglieder und ihre Angehörigen zum Impfen nach Schwalmtal-Lüttelforst einzuladen. „In der Praxis gab es dafür noch ausreichend Impfstoff“, sagte Bernward Ostendarp. Keiner der dortigen Patienten müsse deshalb auf eine Impfung verzichten. 15 Chormitglieder und 15 Angehörige, darunter auch die 20-jährige Enkelin eines Chormitglieds, kamen – und waren dankbar für diese Möglichkeit, schildert der Allgemeinmediziner.