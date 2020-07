Dialektforschung in Brüggen : Immer weniger Menschen vor Ort sprechen heute noch „Plott“

Dialektforschung in Brüggen

Der Dialektforscher Georg Cornelissen schreibt über die Dialekte in Brüggen. Sein Text erscheint 2021 in der Brüggener Ortsgeschichte. Foto: leuchtenberg/leuhtenberg

Brüggen Für das Buch über die Brüggener Ortsgeschichte untersucht Sprachwissenschaftler Georg Cornelissen die Unterschiede der Dialekte von Brüggen und Born.

Die Zahl der Menschen, die Plott sprechen, wie das Platt in Brüggen genannt wird (und damit ist schon eine Besonderheit genannt, denn das „o“ in Plott gibt es nur im Dialekt des Viersener Raums), wird immer kleiner. Die, die den Dialekt beherrschen, sprechen zu wenig, weil sie zu wenige Gesprächspartner haben. So verändert sich das Platt zwangsläufig – unter anderem deshalb, weil sich das Hochdeutsch auf den Dialekt abfärbt.