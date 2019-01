AG 60plus: Zum WDR, zum Flughafen, zum Gesundheits-Papst

Am 10. April wird der Flughafen Mönchengladbach besichtigt. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Viersen Das neue Halbjahresprogramm der SPD AG 60plus bietet zehn spannende Veranstaltungen

Vom Viersener Karnevalsleben über Einblicke in die Medien bis zum Treffen mit dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach – das neue Halbjahresprogramm der SPD-AG 60plus deckt ein breites Themenspektrum ab.

Die AG 60plus ist eine lose Vereinigung von zurzeit rund 250 Viersener Bürgern, die sich für unterschiedliche lokale Themen und Probleme interessieren. Jochen Häntsch, fast 50 Jahre als Ratsherr engagiert, organisiert seit Jahren das Besichtigungs- und Informationsprogramm. „Daran können sich alle Viersener beteiligen“, betont er. „Weder muss man SPD-Mitglied sein, noch wird ein Beitrag erhoben – und es besteht auch selbstverständlich keine Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme an den AG-Veranstaltungen.“ Die Veranstaltungsreihe beginnt bereits am Mittwoch, 18. Januar, mit einer Fahrt zur Besichtigung der WDR-Hör- und Fernsehstudios in Düsseldorf.