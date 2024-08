Lange Geschäftsbeziehung in Schwalmtal Alter Korn zum Jubiläum

Kurz hinter Waldniel, Lüttelforst und Leloh liegt das kleine Wegberger Dörfchen Schwaam, direkt an der Schwalmtaler Ortsgrenze. Auch wenn man oft das Gefühl hat, dass hinter Schwalmtal in Richtung Wegberg eine Mauer gezogen ist und man aus dieser Ecke kaum etwas mitbekommt, führt die Pension Timmermans in Schwaam mit der Kornbrennerei Hartges in Waldniel-Birgen eine fast 150-jährige Geschäftsbeziehung, die jetzt mit einem alten Korn in neuem Gewand gefeiert wird.