Gastronomie in Niederkrüchten : Warum das Café „Zum Hariksee“ nach 20 Jahren schließt

Niederkrüchten Rita Roder nimmt Abschied vom Betrieb am beliebten Ausflugsziel, stattdessen startet die Bäcker-Familie aus Niederkrüchten in wenigen Tagen etwas Neues.

Die einladende Dekoration wird vom Tisch geräumt, die Theke abgebaut und die letzten Kisten gepackt: Nach 20 Jahren Betrieb schließt nun das Café „Zum Hariksee“ in Niederkrüchten. „Ein bisschen wehmütig sind wir schon“, sagt Rita Roder (52). Sie hat mit Unterstützung ihres Mannes Thomas (54) vor 20 Jahren das Café eröffnet. „Wir hatten so eine schöne Zeit hier.“

Das Café in unmittelbarer Nähe zum Hariksee lief gut, die Gründe für die Schließung sind persönlicher Art: „Wir möchten wieder mehr Zeit für die Familie haben“, sagt Roder. Durch die Corona-Pandemie wurde es für die Niederkrüchtener immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden. Deshalb musste die Familie in den vergangenen Jahren alle Aufgaben im Café übernehmen. Gemeinsame Freizeit fehlte aber.

Ein weiterer Schließungsgrund: „Wir möchten der jüngeren Generation mehr Verantwortung übergeben“, so Rita Roder. Ihre Tochter Morena (23), TV-bekannt aus „First Dates Hotel“, wird am 7. April das Marktcafé „Die Roders“ am Alten Markt 5 in Viersen-Dülken eröffnen. „Ich bin in dem Café meiner Eltern groß geworden. Für mich war klar, dass ich irgendwann ein eigenes Café führen werde“, sagt sie.