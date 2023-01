In Viersen und Nettetal Bauarbeiten der DB führen zu Zugausfällen

Nach Angaben des DB-Sprechers werden die Züge der Linien RB 33 (DB Regio NRW) zwischen Krefeld Hauptbahnhof und Mönchengladbach Hauptbahnhof in beiden Richtungen vom 6. Januar, 21 Uhr, bis 20. Januar, 21 Uhr, durch Busse ersetzt, die auch in Willich-Anrath und Viersen halten. Die Züge der RB 35 (Vias) fallen in beiden Richtungen vom 9. Januar, 5 Uhr, bis zum 20. Januar, 21 Uhr, zwischen Viersen und Mönchengladbach aus und werden ebenfalls durch Busse ersetzt.