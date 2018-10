Zudi Ziberi ist wichtig für den A-Ligisten TSF Bracht.

Brüggen Zudi Ziberi war mit zwei Toren am wichtigen Sieg des Fußball-A-Ligisten gegen St. Hubert beteiligt.

Die TSF Bracht haben am Sonntag einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A gelandet. Mit 5:1 fegten die Mannen vom Alster Kirchweg den TuS St. Hubert vom Platz. Doch bevor Zudi Ziberi nach 24 Minuten zum 2:0 traf und seine Farben damit auf die Siegerstraße brachte, mussten die Gäste nach David Pries‘ Führungstreffer in der ersten Minute eine Drangphase des Tabellenvorletzten überstehen. „Da hatten wir Glück, dass wir kein Gegentor kassiert haben“, sagt Ziberi, der kurz vor Schluss auf für den Endstand sorgte. „Ansonsten hatten wir das Spiel aber im Griff und haben auch verdient gewonnen.“

Dass der Filialleiter eines Mobilfunkshops vor der vergangenen Saison bei den TSF anheuerte, ist für den Verein ein Glücksfall, denn seine Vita liest sich vor allem zu Beginn beeindruckend. Seine Jugendzeit verbrachte der Offensivmann bei Borussia Mönchengladbach, spielte später für den SV Straelen in der Oberliga und mit Nettetal in der Landesliga. Weitere Stationen waren SuS Schaag, Fortuna Dilkrath und TIV Nettetal. „Ich habe nicht immer die richtige Entscheidung getroffen, habe dadurch irgendwann den Anschluss verloren und bin über Umwege und die Empfehlung von Freunden in Bracht gelandet“, erklärt er.

Die Klasse des 29-Jährigen ist dennoch unbestritten. Gepaart mit seiner Erfahrung macht ihn dies zu einem wichtigen Spieler im Mannschaftsgefüge der TSF. Ziberi allerdings weiß, dass er nicht alleine auf dem Platz steht - und hat trotz der bisher größtenteils enttäuschend verlaufenen Saison Vertrauen in die Mannschaft und glaubt an das Potenzial der vielen jungen Spieler. „Natürlich haben wir uns das alles etwas anders vorgestellt, aber es ist nun mal so gekommen. Unser Ziel ist es jetzt, so schnell wie möglich da unten rauszukommen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das auch schaffen werden.“ Ein Erfolg im kommenden Kellerduell gegen Viktoria Anrath wäre der nächste Schritt in die richtige Richtung.