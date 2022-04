Freizeit in Niederkrüchten : Zu wenig Personal - Badzeiten geändert

Freizeit in Niederkrüchten

Niederkrüchten Nach Abschluss der Reparaturen wird das Hallenbad, Lehmkul 14 in Niederkrüchten-Elmpt, ab Montag, 2. Mai, im wöchentlichen Wechsel morgens und nachmittags geöffnet. Hier finden Sie die neuen Zeiten.

Nach Abschluss der Reparaturen wird das Hallenbad, Lehmkul 14 in Niederkrüchten-Elmpt, ab Montag, 2. Mai, im wöchentlichen Wechsel morgens und nachmittags geöffnet. Dies ist laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten wegen Personalausfällen notwendig. An geraden Kalenderwochen ist für Frühschwimmer geöffnet dienstags von 7 bis 8.15 Uhr, mittwochs von 7 bis 12 sowie donnerstags und freitags jeweils von 7 bis 8.15 Uhr; samstags, sonntags und montags ist das Hallenbad geschlossen. In ungeraden Kalenderwochen gelten diese Zeiten für das öffentliche Baden: dienstags von 16 bis 21 Uhr, mittwochs von 16 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags jeweils von 16 bis 21 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr; sonntags und montags ist geschlossen.