Erziehung in Viersen So sieht Viersens kleinste Kita aus

Einladung Die Schnuppertage finden statt am Freitag, 28. Juni, und am Montag, 8. Juli, jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr.

Treffpunkt Der Gruppenraum der „Wilden 13“ (Klassenraum in der ehemaligen Hauptschule) am Pestalozziweg 5 in Viersen.

Anmeldung Eltern können sich Montag, 24. Juni für die Schnuppertage anmelden: E-Mail: danek@skf-viersen.de oder unter Ruf 02162 2498382 .