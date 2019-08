Serie Kleingärten in Viersen : „Das ist unser zweites Zuhause“

Agnes und Günter Magon auf der Terrasse ihres Kleingartens in der Anlage Eichenbrunnen. Foto: Nadine Fischer

Viersen Agnes und Günter Magon sind seit 35 Jahren Kleingärtner. In ihrer Parzelle können sie den Alltag einfach ausblenden.

Das rote schmiedeeiserne Eingangstörchen schwingt auf, dahinter wartet Agnes Magon und streckt fröhlich lachend die rechte Hand zur Begrüßung aus. „Herzlich willkommen in unserem Paradies“, sagt die 83-Jährige. Gemeinsam mit ihrem Mann Günter verbringt sie ihre Freizeit besonders gerne in diesem Paradies – einer Parzelle in der Kleingartenanlage des Vereins Eichenbrunnen in Viersen. Das Gelände kennt Günter Magon schon seit seiner Kindheit, „ich bin hier im Viertel aufgewachsen“, erzählt der 83-Jährige. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war es dort, wo heute ein Garten neben dem anderen liegt, aber alles andere als paradiesisch. „Als Kind habe ich hier gespielt, da war hier ein Bombentrichter“, erinnert sich Magon. „Überall waren Trümmer, dazwischen wuchsen Brombeeren.“ Die Trümmer waren zwar weg, als das Paar vor 35 Jahren seine Parzelle übernahm. Doch die beiden mussten noch viel arbeiten, bis sie sich darin richtig wohlfühlten.

Im Kleingarten der Magons wachsen unter anderem Gurken und Kartoffeln, Pfirsiche und Äpfel, Bohnen und verschiedene Blattsalate. „Wir sind von Juni bis Januar Selbstversorger“, sagt Günter Magon. „Ich habe in diesem Jahr schon 40 Gläser Marmelade eingekocht, die Pflaumen sind als nächstes dran“, ergänzt Agnes Magon. Auch Zierpflanzen gedeihen natürlich in dem Kleingarten, zum Beispiel Sonnenblumen und Hortensien, Zinnien, Kamelien, Azaleen und Rosen.

Die Magons haben ihren Garten unterteilt in Bereiche mit Zierpflanzen und Nutzpflanzen. Von Juni bis Januar sind sie Selbstversorger. Foto: Nadine Fischer

Info Zu Besuch in den grünen Parzellen Serie Kleingartenanlagen gehören in Viersen zum Stadtbild. Aber: Wer sind eigentlich die Menschen, die ihre Freizeit gerne in den grünen Parzellen verbringen? Wir haben einige besucht und stellen sie in dieser Serie vor.

Damit sich neben den Magons auch Tiere in dem Garten wohlfühlen, haben die beiden auf Grasflächen und in Beeten Vogeltränken und Insektenhotels aufgestellt. Ein kleiner Teich lockt Molche und Libellen an. Ihre Parzelle liegt am Rand der Anlage, gleich hinter dem Zaun ist der Bahndamm. „Aber die Geräusche der Züge nehmen wir schon gar nicht mehr war“, sagt Agnes Magon. „Der Bahndamm ist ein Schatz“, betont Günter Magon: Die Büsche und Bäume böten Vögeln wie Finken, Rotkehlchen, Amseln und Meisen Lebensraum.

Seit 57 Jahren sind die Magons verheiratet, Agnes Magon ist in Helenabrunn aufgewachsen. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter. Ihre Wohnung liegt in der Innenstadt, einen Garten haben sie dort nicht. „Irgendwann wollte ich nicht mehr immer mit meinen zwei kleinen Kindern in den Casinogarten gehen“, erzählt Agnes Magon. Damals war sie Bilanzbuchhalterin, eine Kollegin hatte einen Kleingarten gepachtet und bot ihn ihr an – da zögerten die Magons nicht lange. „Der Garten war eine Wildnis, aber wir haben sie uns erobert“, sagt die 83-Jährige. „Jeder hat hier sein Revier“, ergänzt sie: So kümmert sich Agnes Magon etwa um Blumen und Dekoration, ihr Mann um den Bauerngarten.

Auch ein Gartenzwerg gehört zur Kleingarten-Deko. Foto: Nadine Fischer

Günter Magon war früher Abteilungsleiter beim Jugendamt der Stadt Viersen. 17 Jahre lang habe es zu seinen Aufgaben gehört, Kinder aus Familien zu holen, in denen sie zum Beispiel nicht gut behandelt wurden. „Der Garten war für mich immer wie eine Therapie“, erzählt er. „Ich bin oft direkt vom Dienst her gekommen. Dann konnte ich hier auf den Knien Unkraut jäten und alles vergessen.“

Kleingarten von Agnes und Günter Magon. Foto: Nadine Fischer

Lavendel, Beeren, Blüten, Gemüse: In dem Garten gibt’s viel zu sehen. Foto: Nadine Fischer