Auszeichnung in Viersen Aquazoo-Bloggerin wird neue Zonta-Preisträgerin

Kim Zettl ist Schülerin des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums Viersen. Der Zonta-Club hat einige Informationen über seine neue Preisträgerinnen gesammelt: Sie möchte Biologie studieren und Kriminalbiologin werden, hat in einer Projektwoche ihrer Schule eigenverantwortlich einen Forensik-Kursus geleitet, ist Mitglied der Schülervertretung und zeigte Einsatz in der „Schule-ohne-Rassismus“-AG. Als Teilnehmerin am Programm „Erasmus plus“ knüpfte sie internationale Kontakte zu Spanien, Italien und vor allem zu Lettland. Außerhalb der Schule absolviert Kim Zettl ein ehrenamtliches Praktikum im Aquazoo Düsseldorf und ist zuständig für die Social-Media-Arbeit des Löbbecke Museums. In ihrer Rubrik „Kim im Keller“ auf dem Youtube-Kanal des Aquazoos stellt sie Sammlungs-Objekte vor. Zudem ist sie, wie der Zonta-Club weiterhin informiert, Leiterin einer Jugendgruppe beim Jugendrotkreuz-Kreisverband Viersen. An ihrer Schule bildet sie die Jugendsanitäterinnen und -sanitäter in Klasse 6 aus.