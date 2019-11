Viersen : Mit Licht ein Zeichen gegen Gewalt setzen

Der Verschönerungsverein Viersen hat den Bismarckturm bereits Orange illuminiert, um auf die Zonta-Aktion aufmerksam zu machen. Foto: Chris Beringhoff

Viersen Der Zonta-Club Viersen holt die Aktion „Orange your City“ in die Stadt.

Die Niagarafälle, der CN-Tower in Toronto, Rathäuser, Kirchen und Denkmäler: Jahr für Jahr sorgen Zonta-Clubs dafür, dass weltweit Sehenswürdigkeiten und Gebäude Ende November in orangefarbenes Licht getaucht sind. Jetzt beteiligt sich der Zonta-Club Viersen erstmals an der Aktion „Orange your City“, mit der die Veranstalterinnen ein deutlich sichtbares Zeichen zur Ächtung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen setzen möchten. „35 Prozent der Frauen weltweit erleben körperliche oder sexuelle Gewalt. Das ist einfach frustrierend, das darf nicht sein“, betont Andrea Zaum-Schillings, Präsidentin des Viersener Clubs.

Die Vereinten Nationen haben die Kampagne rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November ins Leben gerufen. Seit 2014 unterstützen die Zonta-Clubs sie mit Aktionen unter dem Motto „Zonta says no“ und ruft auf: „Orange your City – bringt Licht in die Dunkelheit von Gewalt“. Auch Privatleute können mitmachen.

Info „Ein Licht für jede Frau“ im Kreis Viersen Gedenktag Der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt an Frauen im Kreis Viersen lädt zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen zu „Ein Licht für jede Frau“ ein. Am Dienstag, 26. November, 16 bis 18 Uhr, werden in Niederkrüchten-Elmpt, Laurentiusmarkt, Kerzen angezündet.

Schon im vergangenen Jahr sei im Club die Idee aufgekommen, sich diesmal auch in Alt-Viersen zu beteiligen, erzählt Zaum-Schillings. Allerdings sei dann aber zu wenig Zeit gewesen, um die Idee umzusetzen. 2019 sei nun das erste Jahr, in dem nicht nur die Viersener Zonta-Frauen, sondern „wirklich alle“ Clubs in der Region sich an „Orange your City“ beteiligen. „Wir wollen etwas bewegen“, sagt sie. So plant etwa der Zonta-Club Niers-Schwalm-Nette, der ebenfalls zum ersten Mal mitwirkt, die Narrenmühle in Viersen-Dülken orangefarben zu beleuchten.