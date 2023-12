Zoltan im Kreis Viersen Sturm beschädigt Kirchturmuhr, reißt zahlreiche Bäume um — und eine Laterne

In Viersen, Dülken und Boisheim waren mehrere Bäume umgestürzt. Größere Äste blockierten Verkehrswege. Ein Baum riss in Dülken eine Straßenlaterne mit. „Diese wurde, nachdem der Baum entfernt war, ebenfalls abgetrennt und von der Fahrbahn geräumt“, berichtete Stadtsprecher Frank Schliffke. An der Uhr am Turm der Remigiuskirche in Viersen brach bei einer Sturmbö ein Zeiger ab und stürzte zu Boden. Die Ziffernblätter wurden auf weitere lose Teile untersucht. Die Feuerwehr sperrte den Bereich großräumig ab. Mehrere kleinere weitere Sturmschäden wurden ebenfalls gesichert und Gefahrenstellen entschärft.