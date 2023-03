Kontrollen im Kreis Viersen Mindestlohn — 22 Verstöße

Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben am Donnerstag im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktaktion die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns kontrolliert. „Das Hauptzollamt Krefeld hat dabei an verschiedenen Orten im Zuständigkeitsbezirk im Kreis Viersen, in Krefeld, Mönchengladbach und Neuss insgesamt 122 Arbeitgeber geprüft und vor Ort 268 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ihrer Beschäftigung befragt“, erklärte ein Sprecher. Geprüft wurde schwerpunktmäßig im Bereich von Gastronomiebetrieben und im Einzelhandel.