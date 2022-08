Ansiedlung in Waldniel : Zieht Tacken-Hessing doch nicht in den MLP-Park?

Schwalmtal Obwohl die Firma Tacken-Hessing im bisherigen Planverfahren für das frühere Rösler-Areal als Ankermieter im Gespräch war, steht die endgültige Entscheidung noch aus. Das hat Folgen für den politischen Abstimmungsprozess.

Im September wird keine politische Beratung zum Rösler-Draht-Areal stattfinden, diese wäre am 13. September im Fachausschuss und am 28. September im Rat möglich gewesen. Dies teilte die Verwaltung am Mittwoch mit.

Ein Grund für die Verzögerung liegt an der Firma Tacken-Hessing. Sie war im bisherigen Planverfahren als Ankermieter genannt worden; das Unternehmen wollte vom beengten Standort am Vogelsrather Weg in den geplanten Gewerbe- und Logistikpark des Investors MLP auf dem Rösler-Gelände umziehen. In Variante 2 des Planverfahrens war eine der beiden Hallen für Tacken-Hessing vorgesehen. Ohne diesen Umzug gab es im Planverfahren die Variante 1, wonach auf dem Rösler-Areal drei gleich große Hallen mit einer Höhe von jeweils 14 Metern vorgesehen sind. Beiden Varianten hatte eine Mehrheit von CDU und FDP im Juni im Fachausschuss zugestimmt. SPD und Bündnisgrüne forderten eine Suche nach Alternativen zu den MLP-Plänen, scheiterten damit aber in der Sitzung.